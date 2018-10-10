Жители двух секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Дачия, 12, 12/1, 12/2, 14, Христо Ботева, 19/6, 19/7 – с 09:00 до 18:00.

Рышкановка:

А. Руссо, 2, 9001, Киев, 5, 6, 6/1, 8/1, 10/1, 11, 12/1, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 16A, 26 – с 09:05 до 17:05.

К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:15 до 18:00.