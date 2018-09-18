Жители двух пригородов Кишинева останутся без воды в кране в среду

О предстоящих отключениях потребителей предупреждает поставщик.

Согласно представленной информации, в связи с проведением запланированных компанией “Gas Natural Fenosa” работ в среду, 19 сентября, с 09.00 до 17.00 возможны отключения воды в пригороде Ватра по улицам:

Фынтыницей;

Тинеретулуй.

В то же время в связи с проведением запланированных работ по промывке башен и водораспределительных сетей в пригороде Гидигич с 09.00 до 15.00 будет прекращена подача воды в дома по улицам:

Поноарелор;

Кымпией;

Буков.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. В то же время их призывают запастись водой на время отключения.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.