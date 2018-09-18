Жители двух пригородов Кишинева останутся без воды в кране в среду

О предстоящих отключениях потребителей предупреждает поставщик.
Согласно представленной информации, в связи с проведением запланированных компанией “Gas Natural Fenosa” работ в среду, 19 сентября, с 09.00 до 17.00 возможны отключения воды в пригороде Ватра по улицам:
- Фынтыницей;
- Тинеретулуй.
В то же время в связи с проведением запланированных работ по промывке башен и водораспределительных сетей в пригороде Гидигич с 09.00 до 15.00 будет прекращена подача воды в дома по улицам:
- Поноарелор;
- Кымпией;
- Буков.
Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. В то же время их призывают запастись водой на время отключения.
Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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