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Жители двух кишиневских улиц и пригорода столицы останутся в четверг без воды

Жители двух кишиневских улиц и пригорода столицы останутся в четверг без воды

О предстоящих отключениях потребителей предупредил поставщик. 

Так, по информации АО “Apă-Canal Chişinău”, в связи с проведением плановых работ завтра. 1 февраля, с 09.00 до 16.00 будет прекращена подача воды в дома, расположенные по следующим адресам в Кишиневе:

  • Митрополит Петру Мовилэ, 23, в том числе, дробные;
  • А. Коробчану.

Также с 09.00 до 18.00 водоснабжение будет приостановлено в пригороде Яловены по следующим улицам: Басарабия, Килие, И. Крянгэ, Ю. Гагарин, П. Штефэнукэ, Виилор, Лучафэрул, В. Александри, В.Купча, Тинеретулуй, Мэрцишор, Гиочел, Бужорилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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