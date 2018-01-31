Жители двух кишиневских улиц и пригорода столицы останутся в четверг без воды

О предстоящих отключениях потребителей предупредил поставщик.

Так, по информации АО “Apă-Canal Chişinău”, в связи с проведением плановых работ завтра. 1 февраля, с 09.00 до 16.00 будет прекращена подача воды в дома, расположенные по следующим адресам в Кишиневе:

Митрополит Петру Мовилэ, 23, в том числе, дробные;

А. Коробчану.

Также с 09.00 до 18.00 водоснабжение будет приостановлено в пригороде Яловены по следующим улицам: Басарабия, Килие, И. Крянгэ, Ю. Гагарин, П. Штефэнукэ, Виилор, Лучафэрул, В. Александри, В.Купча, Тинеретулуй, Мэрцишор, Гиочел, Бужорилор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.