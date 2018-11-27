Жители Дурлешт живут в постоянном страхе: они ежедневно переходят мост, который вот-вот рухнет (ВИДЕО)

Жители ряда улиц в Дурлештах боятся за собственную жизнь из-за моста, находящегося в аварийном состоянии, который им приходится ежедневно пересекать. Некоторые из них не рискуют ступать на него и обходят опасную для жизни конструкцию.

По словам местных властей, деньги на ремонт моста уже выделены, а работы начнутся весной следующего года, передаёт publika.md. Стоит отметить, что мост связывает 5 улиц в Дурлештах, а также является практически единственным способом доступа к внутренним дворам ряда жилых домов.

– По мосту регулярно проезжают на высокой скорости крупногабаритные автомобили. Тут нужно установить дорожные знаки, ограничивающие скорость, – Более тысячам людям необходим этот мост, так как у них нет другого доступа в Кишинёв из Дурлешт, – Дважды в неделю сюда приезжает скорая помощь. Как она может доехать до больных? Машины не ездят через мост, а объезжают его, – говорят жители пригорода.

За 40 лет существования мост ни разу не ремонтировался, поэтому жители Дурлешт поставили вопрос ребром, так как откладывать его уже нельзя. Для предотвращения несчастного случая движение на мосту было перекрыто.

– У нас есть экспертное заключение, согласно которому мост должен быть перекрытым во избежание чрезвычайной ситуации. 915 тысяч леев были выделены из другого объекта. Далее будут проведены публичные торги, – сообщила примар Дурлешт Элеонора Шаран.

Стоит отметить, что в коммуне Дурлешты проживают около 23 000 человек.