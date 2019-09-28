Жители Дурлешт жалуются на непролазную грязь на дорогах после дождя (ВИДЕО)

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После каждого дождя некоторые улицы в Дурлештах буквально утопают в грязи. Так как многие дороги не асфальтированы, людям приходится передвигаться в резиновых сапогах.

Хуже всего ситуация обстоит на улице И. Крянгэ, где несколькими днями ранее начались работы по ремонту канализационных сетей. Рабочие выкопали траншеи, а после того, как начался дождь, оставили технику и ушли. Из-за грязи многие местные жители порой не могут даже выйти со двора, передаёт publika.md.

Проводят канализацию, работают около десяти дней. Но я не выхожу из дома. Не могу выйти даже за хлебом, – жалуется житель Дурлешт.

Владельцам авто тоже приходится несладко. Они вынуждены объезжать проблемные участки и оставлять машины вдали от дома, на других улицах.

Некоторые жители выложили в социальные сети множество фотографий и видеороликов с затопленных улиц Дурлешт.