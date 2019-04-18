Жители Дурлешт временно останутся без воды в кране

Жители Дурлешт временно останутся без воды в кране

Потребители на нескольких улицах города Дурлешты муниципия Кишинев останутся в пятницу, 19 апреля, без воды. Подача воды будет прекращена с 09.00 до 18.00 в связи с проведением поставщиком плановых работ. 

В частности, воды не будет на улицах Н. Грибов, М. Эминеску, В. Александри, Пэчий, Дечебал, Подгоренилор, Думбрава и Будэй. Кроме того, подача воды будет прекращена на улице и переулке Кодрилор, на улице и переулке Н. Тестемицану, а также на улицах Кэприяна, М. Костин, Г. Уреке и переулке Яшулуй в Дурлешть.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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