Жители Думбравы пожаловались на свалку, образовавшуюся возле села (ВИДЕО)

Жители Думбравы пожаловались на свалку, образовавшуюся возле села (ВИДЕО)

Горы пластиковых бутылок, пакеты со строительным мусором и даже куски кирпичей можно найти в поле возле села Думбрава. Сотни килограммов отходов скопились за последние несколько месяцев. Люди близлежащих домов бьют тревогу.

Это ужасно, мусор надо выбрасывать на свалку. Это ненормально, люди делают ремонт и скидывают всё сюда. Я всегда считала, что всему причиной – отсутствие культуры, воспитания и уважения к окружающим, – жалуются жильцы.

Экологи говорят, что строительные отходы надо выбрасывать только на специально оборудованные свалки. Многие стройматериалы содержат токсичные вещества, что, соответственно, влияет на здоровье населения, пишет publika.md.

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