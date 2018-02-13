Жители девяти улиц Кишинева останутся без воды 14 февраля

О плановых отключениях сообщает поставщик.
Таким образом, в среду с 09.00 до 16.00 подача воды будет временно приостановлена в домах, расположенных по следующим адресам:
- М. Греку;
- М. Березовский;
- К. Штирбу;
- Сф. Винерь;
- Академическая, 8-12, включая дома с дробью;
- Р. Уилльямс;
- Миорица, 3-7, включая дома с дробью;
- В. Келтуялэ;
- Нукэрилор.
Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki