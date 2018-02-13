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Жители девяти улиц Кишинева останутся без воды 14 февраля

Жители девяти улиц Кишинева останутся без воды 14 февраля

О плановых отключениях сообщает поставщик. 

Таким образом, в среду с 09.00 до 16.00 подача воды будет временно приостановлена в домах, расположенных по следующим адресам:

  • М. Греку;
  • М. Березовский;
  • К. Штирбу;
  • Сф. Винерь;
  • Академическая, 8-12, включая дома с дробью;
  • Р. Уилльямс;
  • Миорица, 3-7, включая дома с дробью;
  • В. Келтуялэ;
  • Нукэрилор.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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