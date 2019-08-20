Жители четырёх столичных секторов останутся без света во вторник

Жители четырёх столичных секторов останутся без света во вторник

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 20 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 19:00.

ул. Деляну 3/3 – с 09:00 до 14:00.

ул. Деляну 9/1 – с 13:00 до 17:00.

ул. Пьяца Унирий 1, 1 подъезд – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 53 – с 08:45 до 16:45.

ул. М. Чиботарь 20, Бодони 37/1, ПВНС 9001, Штефан чел Маре 99, 103, 103/2, 9003, 9999 – с 08:00 до 12:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 14/1, 14/2 – с 09:15 до 17:15.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромулуй 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, пер. Аэродромулуй  11, А. Дога 2/1, 19/1, 21, 9001, Флорика Ница 2, 2/1, 7, 7/1, 7/2A, Ренаштерий 14, 16 блок A,B, 20 – с 08:30 до 16:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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