Жители четырёх столичных секторов останутся без света во вторник

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 20 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 19:00. ул. Деляну 3/3 – с 09:00 до 14:00. ул. Деляну 9/1 – с 13:00 до 17:00. ул. Пьяца Унирий 1, 1 подъезд – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 53 – с 08:45 до 16:45. ул. М. Чиботарь 20, Бодони 37/1, ПВНС 9001, Штефан чел Маре 99, 103, 103/2, 9003, 9999 – с 08:00 до 12:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 14/1, 14/2 – с 09:15 до 17:15.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромулуй 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, пер. Аэродромулуй 11, А. Дога 2/1, 19/1, 21, 9001, Флорика Ница 2, 2/1, 7, 7/1, 7/2A, Ренаштерий 14, 16 блок A,B, 20 – с 08:30 до 16:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.