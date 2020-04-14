Жители четырёх секторов временно останутся без электричества

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Premier Energy Distribution сообщает, что во вторник, 14 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

шос. Мунчешть 9001, 9002, 9003 – с 09:20 до 17:00.

ул. Трандафирилор 11/2, 13, 13/5 – с 10:00 до 13:00.

шос. Мунчешть 790, 790/2 – с 08:45 до 16:45.

бул. Дачия 80/4 – с 08:00 до 20:00.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун 49/2, 49B – с 09:30 до 17:30.

ул. В. Пыркэлаб 77 – с 11:30 до 17:30.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 18/3 – с 13:00 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Буна Вестире 5, 6/2, 7, Крамей 3/1, 7, пер. 1 Крамей 3-11, пер. 2 Крамей 7-9, И. Заикин 24-58, 9001, Моара Рошие 1-49, 2-30, М. луй Пурчел 39/1, З. Арборе 6 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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