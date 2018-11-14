Жители четырёх секторов столицы останутся в среду без света

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 14 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

– ул. Четатя Албэ 2-20, 11-15, Диминеций 28, 37, 41, 51A, 51B, 51V, Л. Думитриу 12, 35/1 – 09:30 – 18:00.

Сектор Буюканы:

– ул. Г. Кодряну 1-11, 2-12, Корнулуй 23, 24-28, Друмул Таберей 2-38, 17-39, Дурлешть 11, Тоамней 1-7, В. Лупу 61-73, Вовинцень 1-9, 4-14 – 09:00 – 17:00.

Сектор Центр:

– Хынчештское шоссе 153, 153A, V, 155, 155/1, 155/2, 157, 159, 159A – 09:30 – 17:00.

Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 40-94, Индустриалэ 34, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Мештерул Маноле 7, Мовилень 1-51, 2-32, Отоваска 19, Св. Параскива 9-27, 22, Узинелор 12, 64, 66, 78, 69-135, 162, 84 – 09:15 – 16:55.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.