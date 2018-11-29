Жители четырёх секторов столицы останутся в четверг без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 29 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

– ул. 27 Марта 8, 9, 10, 14/3, 15, Барьера Скулень 5/1, 30, 36, 38, пер. Барьера Скулень 10-48, 7, 23, 43, 9999, Басарабиор 37, Кэлэрашь 22-100, 23-93, пер. Кэлэрашь 1A, 3, 12, 12/1,4,5A,5G; 63, 67, Милано 3-43, 52-94, Торино 1-29, 2-12, Трушень 16/1, Тэрыний 53/3, 82 – с 13:00 до 17:00.

– ул. Колумна 162 – с 09:30 до 11:30.

Сектор Чентру:

– бул. Штефан чел Маре 12 – с 13:00 до 17:00.

– ул. Тимиш 2, Александреску 9999, Матеевич 999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чокана:

– ул. Думенюк 12, 12A, 18, 999, Мирча чел Бэтрын 40, 42, 42 бл. 1, 2, 3, 4, 5 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. Флорилор 12/1, 12/2, 12/3, 9999, Мирон Костин 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 5, 19/6 – с 09:10 до 13:00.

– ул. Флорилор 26/2 – с 09:30 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.