Жители четырёх секторов столицы останутся сегодня без света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 29 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Малина Маре 36, 38, Мелестиу 28-32 – с 09:30 до 17:00;

ул. Н. Титулеску 32, Н. Зелински 38/4, 40/2, 42, 9999, Трандафирилор 20, 31/1, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 33/1, 33/2, 33/3, 33, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 37/4, 39, 39/2, 43/1, 999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович 15/1, 15/2, 17 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Г. Выртосу 9, Ипотешть 22, 37, 45, Меморией 1-35, 2-56, Мирчешть 1, 999, 9999, Волунтар Ф. Лупашку 2, 5-11, Замолксе 16 – с 09:10 до 17:10;

ул. М. Драган 19, 19A, 21, 23 – с 09:10 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Мачилор 18, Пажурий 13, 13/2, 15, 16/1, 16 A, B, D, G, T, 17A, 18, 20, 20/1, 20/3, 24, 24/1, 26, 28, 30, Флорэрий 43, пер. 1 Флорэрий 8, Т. Владимиреску 6/1 – с 09:00 до 13:00;

ул. Пиетрарилор 4/1, 4 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.