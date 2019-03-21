Жители четырёх секторов Кишинёва останутся в четверг без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 20 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 21, И. Крянгэ 39, 39/3, 39/4, 43/1, 43, 999, П. Чайковский 22, В. Белинский 59, 61, 65/3 – с 09:10 до 17:00;

ул. Трушень 9006, 9007, 9015, Кодрилор 999, Балканское шоссе 999 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Академией 9, 9/2, 9/7, Хынчештское шоссе 62A, 62/2, 62/3, Л. Качиньский 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/4, 6/1, 6/5, 10/1, Спрынченоая 6, 6/4A, 14 – с 11:00 до 17:00;

ул. Измаил 24 – с 09:30 до 17:00;

ул. М. Когылничану 46 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М. Спэтару 2, 2/1, 3, 4, 5, 8, 16/4, пер. Н. М. Спэтару 5, П. Заднипру 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 – с 11:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Флорилор 14/3, 14/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18/2, 20/1, М. Басараб 2, 2A, 3, 4, 6, 9999, п. Московский 11/6, 13/2, 13/3, 13/4, 13/4A, 17 – с 12:00 до 17:05;

ул В. Бадю 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй 93, К. Брынковяну 17-23, 18, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, М. Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2, 19, 21, 23, В. Комаров 3, 7, 7/1, 7A, пер. В. Комаров 1, 2A, 5, 7A – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.