Жители четырех улиц столицы останутся во вторник без воды

Жители четырех улиц столицы останутся во вторник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода во вторник, 12 марта, с 09.00 до 18.00 будет временно приостановлена подача воды по следующим адресам:

  • Пр. И. Думенюк, 17
  • Мирча чел Бэтрын, 40/1, 42/1, 42/2.

По этой же причине с 09.00 до 19.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

  • Тимиш, 17-25, 20-34, включая дробные дома;
  • А. Крихан, 38-44, 31-33, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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