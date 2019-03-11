Жители четырех улиц столицы останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода во вторник, 12 марта, с 09.00 до 18.00 будет временно приостановлена подача воды по следующим адресам:

Пр. И. Думенюк, 17

Мирча чел Бэтрын, 40/1, 42/1, 42/2.



По этой же причине с 09.00 до 19.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Тимиш, 17-25, 20-34, включая дробные дома;

А. Крихан, 38-44, 31-33, включая дробные дома.



Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.