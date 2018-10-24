Жители четырех секторов столицы временно останутся без электричества

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 09:20 до 18:00.

Центр:

Каля Басарабией, 4, 10, 10/2, Кэрбунарь, 25-33, 32-38, Скорень, 8A, Тэбэкэрия Веке, 15-25, 18-40, 9001 – с 09:00 до 17:00.

Чеканы:

Индустриалэ, 34, Мештерул Маноле, 7, Транснистрия, 20, Узинелор, 12, 15, 167, Волунтарилор, 5/3, 5/4 – с 09:15 до 16:30.

Рышкановка:

Г. Мадан, 46/4 – с 09:00 до 13:00.

Г. Мадан, 52 -с 13:00 до 17:00.