Жители четырех секторов столицы останутся завтра без света

Об отключениях сообщает поставщик.

В связи с плановыми работами в Кишиневе завтра, 21 декабря, жителей столицы ждут временные отключения электроэнергии по следующим адресам:

Ботаника:

Минск 33A, Плайулуй 19-35, 28-50, 50/1, 28A, 50A – с 09:30 до 16:30.

Центр:

Александру чел Бун 23 – с 09:30 до 17:00;

Г. Асаки 4, Хынчештское шоссе 2, 2/1, 4, 22A, 62/2, 64, Г.Менюк 3, Валя Дическу 45, 47, 49, переулок Валя Дическу 12 – с 09:00 до 17:00.

Чеканы:

А.Руссо 18, 18/1, 18/2, 18/4, 20, 22, 59/6, Джинта Латинэ 15/2, М.Садовяну 4/7 – с 09:10 до 12:00.

А.Руссо 55, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/8, 59/9, 59/11, 61/4, 61/6, 999, Мирча чел Бэтрын 9003, П.Заднипру 2/2, 2/6, 4/5 – с 13:00 до 16:00.

Рышкановка:

Матей Басараб 5/5 – с 09:00 до 17:00.