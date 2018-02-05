Жители четырех секторов столицы останутся сегодня без электричества

О предстоящих отключениях потребителей предупредил поставщик.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы

Ион Крянгэ, 1, 1/3, 3, Штефан чел Маре, 171/1 – с 14:00 до 17:00.

Центр

31 августа, 131, А. Щусев, 94-108, 99-113, 9999, Букурешть, 88-108, 91-107, 9999, М. Чиботарь, 6-16, 9-19, М. Когэлничану, 6, 69-93, 70-92, С. Лазо, 2-16, 3-17, Сфатул Цэрий, 5-17, 12-18, 27 – с 10:00 до 17:00.

Чеканы

Мирча чел Батрын, 22/5 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка

Буна Вестире, 1-11, 2-10, Колина Пушкин, 5-27, 6-32, 8A, 13a, 16A, Моара Рошие, 4/2, 2/3, Петру Рареш, 28/1, 39/1, З. Арборе, 8, 9, 10 – с 09:00 до 13:00.

Мирон Костин, 13/1, 17/3, 19, 19/1, 21, 23, 25, Московский проспект, 12/2, Н. Димо, 21/3, 21/4, 23, 28/1 – с 09:00 до 17:00.

Переулок Безымянный, 11, Албишоара, 72/2, 72/3, Крамей, 22, переулок Крамей, 4, 9, 11-15, 16-30, Иван Заикин, 64-84, Мовила луй Бурчел, 5-9, 23-51 – с 13:00 до 17:00.