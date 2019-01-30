Жители четырех секторов столицы останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

Буюканы:

27 Марта, 2, Барьера Скулень, 1/1J, 2/1, переулок Барьера Скулень, 1-3, 2-10, 9001, Каля Ешилор, 41/1, 41A, 41B, 43, 43/2, Друмул Кручий, 22-94, 33-87, Цэрыней, 62-80, 63-69 – с 09:10 до 17:00.

Василе Лупу, 87/2 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

Бусуйокулуй, 13, Потырникей, 21-97, 30-84 – с 09:30 до 17:00.

Чеканы:

Мирча чел Батрын, 21/1 – с 09:00 до 13:00.

Чокана, 8, 10, 10/1, М. Дрэган, 11, 13/1, 9999, Мештерул Маноле, 12/2, 14/2 – с 09:10 до 16:00.

Рышкановка:

Гура Вэий, 1, 5, Ипотешть, 23, Валя Албэ, 2-70, 3-31, Волунтар Филип Лупашку, 4, 8, 8/1, 9/1, 10, 13, Замолксе, 2 – с 09:10 до 17:10.