Жители четырех секторов столицы останутся без электричества в понедельник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, сегодня, 28 октября, без электричества останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Ботаника:

Гренобле, 205, 205/2, 209 – с 09:00 до 18:00.

Буюканы:

Букурией, 1, 1/6, 1/8, 3, 7 – с 09:10 до 13:00.

Центр:

Каля Басарабией, 7, Каля Мошилор, 2, 2/1, 19, Измаил, 101, 103, 105, 105A, Узинелор, 1 – с 09:00 до 19:00.

Академией, 8/1, 10, 12, Хынчештское шоссе, 53 – с 08:45 до 17:00.

Каприкорн, 1-15, 2-16, Фечиоарей, 17A, М. Лермонтов, 47, Рогулень, 1-69, 2-46, Зодиак, 1-15, 6-52 – с 10:00 до 17:00, на 1 час.

Чеканы:

Мирча чел Бэтрын, 6, 8/1, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10A, Петру Заднипру, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 – с 11:00 до 17:00.