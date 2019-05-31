Жители четырех секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

Жители четырех секторов Кишинева останутся сегодня без электричества
О плановых отключениях услуги сообщает поставщик. 

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

– Друмул Бэчоюлуй, 180-196, Гренобле, 190 – с 09:00 до 17:00;

– Малина Маре, 36, 38, 46, Мелестиу, 28-32, 29 – с 09:40 до 20:40. 

Буюканы:

– Корнулуй, 5, 17 – с 09:00 до 19:00. 

Центр: 

– Хынчештское шоссе, 3-41, 18, 32, Митрополит Юрие Гросу, 9-15, 12, Т. Георге, 1-5, 2-4 – с 09:30 до 17:00. 

– Каля Басарабией, 4, 10, 10/2, Кэрбунарь, 25-33, 32-38, Скорень, 8A, Тэбэкэрия Веке, 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00. 

Рышкановка:
– Матей Басараб, 10 – с 09:00 до 17:00. 
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