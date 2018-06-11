Жители четырех секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника

Копэчень, 1, Добруша, 2-16, 1-11, Фынтынилор, 1-19, 2-52, Мазилилор, 21-31, 22-36, Столничень, 1-9 – с 09:00 до 17:00.

Буюканы

Бисеричий, 11, 15, 25, 28, переулок Бисеричий, 15, Г. Кодряну, 69/2, 77, 77/1, 77A, 79/1, 89, Драгомирна, 23, 28, 29, 30, 50, Скитулуй, 1-5, 19 – с 09:30 до 19:00.

И. Раду, 27, 29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, И. Крянгэ, 53/1, В. Лупу, 42/4 – с 09:00 до 17:00.

Центр

Хынчештское шоссе, 44, Митрополит Юрие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-140 – с 09.30 до 17:30.

Миорица, 7/1 – с 09:00 с 18:00.

Рышкановка

Дойна, 53, 53/1, 57, 59, Подгоренилор, 34, 36, 41C – с 09:25 до 17:25.

В. Бадю, 15-19, 24-38, К. Брынковяну, 24B, 24, 33A, 35, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 17, Хотин, 1, 6-16, Путней, 10, 49-63, 50-66, 9990, Ек. Теодорою, 2-32, 13-33, Тимишоара, 1, 11A, 14, 16 – с 09:10 до 17:10.