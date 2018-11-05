Жители Центра останутся без воды в ночь с понедельника на вторник

Жители Центра останутся без воды в ночь с понедельника на вторник

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением запланированных работ, с 20.00 понедельника, 5 ноября, по 06.00 вторника, 6 ноября, без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

  • Колумна, 92-120, 105-121;
  • Пушкин, 35-37, 42-44.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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