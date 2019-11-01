Жители Центра и Рышкановки останутся без света в первый день ноября

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 1 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Пушкина 15, Букурешть 9999, 999 – с 09:00 до 17:00. ул. Каля Басарабией 7, Каля Мошилор 2, 2/1, 19, Измаил 101, 103, 105, 105A, Узинелор 1 – с 09:00 до 19:00. ул. Букурешть 8-28, 999 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Мадан 44/4, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/9, 89/3, Соколень 11, 13, 15, 17 – с 11:00 до 17:00. ул. Г. Мадан 87/7, Соколень 17/1, 19, 19/1, 19/2, 19/1J, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 9999 – с 09:00 до 17:00 (4 часа).

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.