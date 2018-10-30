Жители Центра и Рышкановки останутся без электричества во вторник

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Центр:

Албишоара, 21, 27, 60, Грэдинилор, 60, Мэзэраки, 3, 5, Романэ, 2/2, 2/3, 2/3A, 4/1, 8, 14, В. Александри, 147 – частично с 09:00 до 17:00.

Ипате Сорочану, 75 – частично с 09:30 до 17:00.

Рышкановка:

А. Пушкина, 45, 47, 47/1, 47/5, 49, 53, Фанталулуй, 8, Гр. Виеру, 12, 12A, 14, 16, 16A, 18, 20, Пьяца Веке, 4, 8, Романэ, 19, 19/1, 19/2 – с 09:00 до 17:00.

Н. Димо, 11/3 – с 09:00 до 13:00.

Н. Димо, 17/1 – с 13:00 до 17:00.