Жители Буюкан жалуются на несанкционированные свалки под окнами (ВИДЕО)

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Платформа для сбора мусора, установленная без соответствующего разрешения во дворе жилого дома на улице Сучевица в районе Буюканы, вызывает беспокойство и раздражение жильцов. Граждане жалуются на то, что не могут открывать окна из-за неприятного запаха, а также боятся оставлять детей играть во дворе, по которому разгуливают бездомные и бродячие собаки.

Жители недовольны тем, что на мусорную площадку в их дворе выносятся отходы из нескольких ресторанов и автомойки, расположенной неподалёку. Более того: жильцы 10-ти блоков по соседству также приносят сюда мусор, пишет canal3.md.

Опасаемся за детей: здесь много бродяг, которые собирают бутылки, бродячих собак, которые могут укусить в любой момент. Летом невозможно открыть окно: вокруг сплошная свалка, – жалуются жильцы.

По словам жителей, когда их дом сдавался, экономический агент пообещал им переместить платформу в другое место. Однако пока этого не произошло.

Мы обратились в претуру сектора Буюканы, но нам сказали, что решить эту проблему невозможно. Мы не получили никаких аргументов, – пожаловался администратор дома.

Представители ЖКХ говорят, что платформа была установлена ​​много лет назад, когда новый жилой блок ещё не был построен. Однако они пообещали найти альтернативу или, в худшем случае, установить дверь с электронным замком, чтобы только жильцы одного дома могли пользоваться данной точкой сбора мусора.