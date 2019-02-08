Жители Буюкан жалуются на несанкционированные свалки под окнами (ВИДЕО)

Жители Буюкан жалуются на несанкционированные свалки под окнами (ВИДЕО)

Платформа для сбора мусора, установленная без соответствующего разрешения во дворе жилого дома на улице Сучевица в районе Буюканы, вызывает беспокойство и раздражение жильцов. Граждане жалуются на то, что не могут открывать окна из-за неприятного запаха, а также боятся оставлять детей играть во дворе, по которому разгуливают бездомные и бродячие собаки.

Жители недовольны тем, что на мусорную площадку в их дворе выносятся отходы из нескольких ресторанов и автомойки, расположенной неподалёку. Более того: жильцы 10-ти блоков по соседству также приносят сюда мусор, пишет canal3.md.

Опасаемся за детей: здесь много бродяг, которые собирают бутылки, бродячих собак, которые могут укусить в любой момент. Летом невозможно открыть окно: вокруг сплошная свалка, – жалуются жильцы.

По словам жителей, когда их дом сдавался, экономический агент пообещал им переместить платформу в другое место. Однако пока этого не произошло.

Мы обратились в претуру сектора Буюканы, но нам сказали, что решить эту проблему невозможно. Мы не получили никаких аргументов, – пожаловался администратор дома.

Представители ЖКХ говорят, что платформа была установлена ​​много лет назад, когда новый жилой блок ещё не был построен. Однако они пообещали найти альтернативу или, в худшем случае, установить дверь с электронным замком, чтобы только жильцы одного дома могли пользоваться данной точкой сбора мусора.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md