Жители Буюкан временно останутся без электричества в субботу

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, в субботу, 10 ноября, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 09:20 до 18:00.

Отключения ожидаются также в некоторых пригородах и населенных пунктах по всей стране. Подробнее об этом можно узнать здесь.