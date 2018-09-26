Жители Буюкан могут временно остаться без горячей воды в кране

С 09.00 26-го сентября до 18.00 30-го сентября ряд потребителей, живущих в столичном секторе Буюканы, могут остаться без горячей воды в кране в связи с проведением предприятием Termoelectrica работ по модернизации тепловых сетей по столичной улице Михай Витязул в периметре улицы Митрополит Дософтей и переулка Сфынтул Андрей.

По словам представителей Termoelectrica, работы подходят к концу, а специалисты будут работать в режиме нон-стоп для того, чтобы закончить их как можно скорее.

Таким образом, до конца этой недели будут проведены работы по подключению потребителей столичного сектора Буюканы к усовершенствованным тепловым сетям. Поставщик отмечает, что проведенные работы улучшат качество предоставляемой услуги.