Жители Буюкан и Рышкановки временно останутся без электричества

О предстоящих отключениях предупредил поставщик услуги.

В частности, обесточенными 11 сентября окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Иоана Раду, 29, В. Лупу, 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – частично с 09:25 – 18:00.

Рышкановка:

8 марта, 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Строителей, 76-98, 102, 149-193 – с 09:15 до 18:00.

К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:25 до 18:00.

Отключения запланированы в некоторых пригородах Кишинева, а также в городах по всей стране. Подробнее с их списком можно ознакомиться здесь.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать по номеру 022-43-11-11.