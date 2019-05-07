Жители Буюкан и Рышкановки временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных работ, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Каля Ешилор, 5, 5/3 – частично с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

А. Пушкина, 45, 47, 47/1, 47/5, 49, 53, Фанталулуй, 8, Гр. Виеру, 12, 12A, 14, 16, 18, 20, Пьяца Веке, 4, 8, Романа, 19, 19/1, 19/2 – с 09:10 до 17:00;

8 марта, 70, 75, 79, 82A, 112, 120, Кэлушарь, 26A, 35, 46, 48, Монтанэ, 10-34, 11-23, Поштей, 35-53, 78-94, 100 – с 09:30 до 17:30.