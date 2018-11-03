Жители Буюкан и Центра временно останутся без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, согласно представленной информации, электричества не будет в домах, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 09:20 до 18:00.

Центр:

Армянская, 40, 40/4, 42, 42A, 42B, 44, 44/1, 44/2, 44/3, Штефан чел Маре, 71, 73, Болгарская, 41, 41J, Тигина, 55 -с 09:00 до 17:00 на 4 часа.

Более подробную информацию об отключениях в других населенных пунктах страны можно узнать здесь.