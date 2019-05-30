Жители Буюкан и Центра останутся без света в четверг

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 30 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Корнулуй 5, 17 – с 09:00 до 19:00.

ул. И. Пеливан 9 – с 10:00 до 13:00.

ул. В. Лупу 87/3, 85A, 85J – с 13:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Пушкина 32, 64 – с 09:00 до 18:35.

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

ул. К. Шмидт 15-23, 33-49, 22-28, Н. Смокинэ 14-40, 23, Н. Смокинэ 1 пер. 1-6, 5, Н. Смокинэ 2 пер. 3, 4, 9, 24-26, Н. Смокинэ 3 пер. 1-7, 2, Н. Смокинэ 4 пер. 3-9, 4-6, Пьетрарилор 52, 54, Препелицей 34A, пер. 2 Препелицей 24 – с 09:30 до 17:00.

ул. Асаки 23A, 25/3, 25B – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.