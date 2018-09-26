Жители Буюкан, Центра и Рышкановки останутся без электричества в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

Каля Ешилор, 3, 5, 5/1, 5/4, 5/6, 999 – с 09:00 до 17:00.

Каля Ешилор, 30, 34, 36, 91 – с 09:40 до 18:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 232, 240, 240/1 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

8 марта, 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор, 76-98, 102, 149-193 – с 09:25 до 18:00.

Астроном Н. Донич, 1-27, 4-60, Домницей, 1-11, 4-18, Гр. Выртосу, 1-21, 2-18, Гура Вэий, 1-9, 10-14, В. Харя, 2-20, Ипотешть, 1-63, 2-24, Меморией, 1-35, 2-56, Мирчешть, 1, 11, 71, 99, 999, 9001, 9999, Петрикань, 94, Студенцилор, 3/6, Тудор Панфилие, 1-43, 2-62, 208, 270, 9999, Валя Албэ, 1-31, 2-70, Волунтар Филип Лупашку, 2-22, 3-23, 60, Замолксе, 1-21, 2-22, 29 – с 09:00 до 18:00.

К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:15 до 18:00.