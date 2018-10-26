Жители Буюкан, Центра и Чекан временно останутся без электричества

О плановых отключениях электроэнергии сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Конституцией, 4, Иоана Раду, 29, В. Лупу, 42, 42/2, 42/5, 42A-Z, 46/4 – с 09:00 до 13:00.

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 09:20 до 18:00.

Центр:

А. Пушкина, 28, 30, 38/1, 28/2, Александру чел Бун, 50, М. Эминеску, 66, Митрополит Варлаам, 2, 77, Штефан чел Маре, 134, 136, 138, 140, 9999 – с 13:00 до 17:00.

Константин Вырнав, 13 – с 09:00 до 13:00.

Чеканы:

Мештерул Маноле, 18 – с 10:00 до 13:45.