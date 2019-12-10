Жители Буюкан, Центра и Чекан останутся сегодня без света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 10 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Т. Чорба 1 – с 10:00 до 11:00.

ул. Сф. Цэрий 30 – с 09:00 до 10:00.

ул. Теодорович 39-65, 42-68, Н. Костин 49-53, 9999, Парис 9-25, 10-20, 26, В. Погор 10A – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Т. Балтэ 1-15, Чокырлией 2-4, 13-27, 33, Друмул Виилор 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38D, Пьетрарилор 12, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 – с 11:00 до 16:00.

ул. Бернардацци 39 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 24/2 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.