Жители Бричан массово участвуют во встречах с Зинаидой Гречаный (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сегодня провела встречи с избирателями сел Медвежа, Ларга, Гриманкауцы Бричанского района. Лидер ПСРМ и граждане общались и в помещениях, и прямо на улице – везде люди с готовностью идут на контакт, рассказывают о наболевшем, задают вопросы.

Как отметила Гречаный на своей странице в соцсети, проблемы у большинства людей одни и те же: низкие зарплаты и пенсии, нет рабочих мест, дорогие лекарства, нет доступа к полноценному медицинскому обслуживанию. Лидер ПСРМ рассказала о своей избирательной платформе, как кандидата в депутаты Парламента РМ по Бричанскому одномандатному округу, о тех инициативах, которые я, вместе с командой ПСРМ, намерена осуществить в своем округе.

– В частности, мы добьёмся полного открытия российского рынка для агропроизводителей. Мы завершим подключение всех населённых пунктов Бричанского и Окницкого районов к газовой сети. Мы добьёмся снижения цены на газ для потребителей. Мы не позволим закрыть ни одной больницы или поликлиники в Бричанском и Окницком районах. В течение 4 лет мы внедрим систему бесплатного государственного здравоохранения. Вместе мы справимся со всеми проблемами, – заверила она.

Напомним, очередные парламентские выборы намечены на 24 февраля.