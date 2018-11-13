Жители Ботаники и Рышкановки останутся во вторник без света

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 13 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

– ул. Четатя Албэ 2-20, 11-15, Диминеций 28, 37, 41, 51A, 51B, 51V, Л. Думитриу 12, 35/1 – 09:30 – 18:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. Пажурий 20/3, 28/1,2,3,4; 32, 34, Зымбрулуй 8-10,10A, 11 – 13:00 – 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.