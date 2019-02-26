Жители Ботаники и Чекан останутся в среду без воды в кране

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, в среду, 27 февраля, с 09:00 до 16:00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

– ул. Шоймарь 6-8 (включительно дроби), Сармизегетуса 3-11 (включительно дроби), Титулеску 10-12 (включительно дроби), Пандурилор 68, Минская 47-53 (включительно дроби).

Также с 09:00 до 18:00 отключения ожидаются по следующим адресам:

– ул. М. чел Бэтрын, А. Руссо, М. Садовяну, И. Думенюк, Буковина.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.