Жители Ботаники и Центра останутся в четверг без электричества

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 28 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт 9002, Дачия 80/3, Мунчешть 799, 799/9 – с 09:20 до 17:00.

ул. К. Брынкуш 110, 110B, 110C, 110 бл. A, 110 бл. 3, Дачия 13, Дечебал 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3, пер. 1 Львов 66 – с 11:00 до 18:00.

ул. Пандурилор 4, Четатя Албэ 17, Минская 2 – с 13:00 до 17:00.

ул. Пандурилор 70/2 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. А. Космеску 8-30, 31-55, Ганя 1, 13-29, 22-30, Г. Кашу 37, И. Нистор 30, 42/1, 44/1, М. Ломоносов 35 – с 09:20 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.