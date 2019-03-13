Жители Ботаники и Буюкан временно останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях услуги, связанных с проведением профилактических работ, сообщает поставщик.
В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Ботаника:
Буребиста, 46, 90-134, 93, 9999, Бутукулуй, 53B, Сармизеджетуса, 88 – частично с 09:20 до 17:00.
Диминеций, 2-46, 27-73, Доробанци, 1-23, 2-8, Мунчешть, 53, 94-104, 160, Плаюлуй, 9, 9A, 9/2, Скутарь, 2-10, 3-11 – частично с 09:30 до 17:00.
Рышкановка:
Московский проспект, 6 – частично с 09:00 до 13:00.
Московский проспект, 16 – частично с 13:00 до 17:00.
Каля Орхеюлуй, 1, Флорилор, 15, 18/1, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/3, 28/3A, 9999, Матей Басараб, 1, 1/2, 1/3, 2/1, 999, Московский проспект, 19, 21 – частично с 09:00 до 17:00.
Facebook Комментарии