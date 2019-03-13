Жители Ботаники и Буюкан временно останутся сегодня без электричества

Жители Ботаники и Буюкан временно останутся сегодня без электричества
О плановых отключениях услуги, связанных с проведением профилактических работ, сообщает поставщик. 

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Буребиста,  46, 90-134, 93, 9999, Бутукулуй, 53B, Сармизеджетуса, 88 – частично с 09:20 до 17:00.

Диминеций, 2-46, 27-73, Доробанци, 1-23, 2-8, Мунчешть, 53, 94-104, 160, Плаюлуй, 9, 9A, 9/2, Скутарь, 2-10, 3-11 – частично с 09:30 до 17:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 6 – частично с 09:00 до 13:00.

Московский проспект, 16 – частично с 13:00 до 17:00.

Каля Орхеюлуй, 1, Флорилор, 15, 18/1, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/3, 28/3A, 9999, Матей Басараб, 1, 1/2, 1/3, 2/1, 999, Московский проспект, 19, 21 – частично с 09:00 до 17:00.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md