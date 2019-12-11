Жители Ботаники и Буюкан останутся без света: узнайте адреса

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 11 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор 8 – с 08:45 до 16:45.

ул. Куза-Водэ 34/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Куза-Водэ 38/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 75/8, 75/8A, 75/8B, 75/8C, 75/8D, 22, 22A, 22B, 77/5, 77/6 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.