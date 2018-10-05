Жители Ботаники, Центра и Рышкановки останутся без электричества в пятницу

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Дачия, 15, 19 – с 09.00 до 18.00.

Центр:

Балтаджь, 10, 11, Браила, 4-12, 21-27, Костешть, 11-51, 18-68, Фокшань, 4-44, 5-53, Галаць, 1-23, 2-18, Мэрэшешть, 39, Миорица, 2/1, Скиноаса, 2, Туртуреле, 1, 2, 23, Влад Цепеш, 2-58, 3-55 – с 09:00 до 18:00.

Рышкановка:

8 марта, 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор, 76-98, 102, 149-193 – с 09:25 до 19:00.

К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:30 до 19:00.