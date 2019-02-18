Жители Ботаники, Центра и некоторых пригородов останутся завтра без воды

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, во вторник, 19 февраля, с 09:00 до 15:00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие в Ставченах и Гоянул Ноу.

Также с 09:00 до 16:00 ожидаются отключения в Кишинёве по следующим адресам:

– ул. Куза-Водэ 29/2, 31-37 (включительно дроби), Валя Кручий 8-10 (включительно дроби), Индепенденцей 30-36 (включительно дроби), Дачия 32-36 (включительно дроби), Измаил 16-44, 9-15 (включительно дроби), Когэлничану 24, Александри 129, 13-59 (включительно дроби), Толстой 58, Букурешть 50, 51, Щусев 6-34, 13-31 (включительно дроби).

С 09:00 до 15:00 ожидаются отключения в Гратиештах по следующим адресам:

– Нукарилор, Ватаман, Дрэган, Приетенией.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.