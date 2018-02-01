Жители Ботаники, Буюкан и Чекан временно останутся без электричества

Об этом предупреждает поставщик услуги.

В частности, сегодня, 1 февраля, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника

Ботаника Веке, 5-39, 51, 57, 8, Чернэуць, 3, Поамей, 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Помпиерилор, 16A, Сармизеджетуса, 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 – частично с 10:00 до 17:00 (на 1 час).

Индепенденцей, 24, 24/1, 24/3 – с 13:00 до 17:00.

Индепенденцей, 5 – с 09:00 до 13:00.

Салкымилор, 22/3, Грэдина Ботаникэ, 3 – с 09:30 до 17:00

Буюканы

В. Белинский, 56-76, 73-89 – с 10:00 до 17:00.

Триколорулуй, 36, 40, 42 – с 09:00 до 17:00.

Чеканы

Думбрава Рошие, 1, 2, 3, Флорэрий, 43, Вадул-луй-Водэ, 16-28, 17 A-Z – с 09:30 до 17:00.