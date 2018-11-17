Жители более 170 домов в Кишинёве всё ещё остаются без отопления и горячей воды: что обещает поставщик (ВИДЕО)

Жители более 170 домов в Кишинёве всё ещё остаются без отопления и горячей воды: что обещает поставщик (ВИДЕО)

Около 170 домов в секторе Рышкановка остаются ещё без тепла после того, как вчера трубопровод, обеспечивающий подачу центрального отопления, был повреждён в двух местах.

Напомним, что авария произошла ещё вчера вечером. Сотрудники АО «Термоэлектрика» обнаружили 2 участка, на которых труба находится в процессе коррозии. В связи с этим было принято решение сменить повреждённые сегменты трубы, передаёт canal2.md. Сотрудники АО «Термоэлектрика» устраняют проблему со вчерашнего дня в режиме нон-стоп.

Согласно последним данным, работы находятся на финишной прямой, а поставщик услуги обещает, что в скором времени потребители будут обратно подключены к отоплению.

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