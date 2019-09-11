Жители Бельц задыхаются от дыма тлеющего мусорного полигона: прокуратура инициировала расследование

Жители Бельц задыхаются от дыма тлеющего мусорного полигона: прокуратура инициировала расследование

Вот уже несколько дней город Бельцы окутал едкий дым, источником которого, согласно предварительным данным, является тлеющий мусорный полигон. Сегодня, 11 сентября, Генеральная прокуратура сообщила о том, что в связи с этим было инициировано расследование.

Прокуроры из Сынжереи начали уголовный процесс в связи с загрязнением воздуха в Бельцах от возгораний на мусорном полигоне. Едкий дым чувствовался в разных районах города. Информацию о начатом расследовании опубликовала пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.

Как говорится в сообщении, прокуроры начали расследование в отношении действий лиц, ответственных за мусорный полигон, находящийся вблизи сел Цамбула и Новые Биличены Сынжерейского района. В данный момент прокуроры запросили информацию в Инспекторате по охране окружающей среды Бельц и в Центре общественного здоровья. Их интересует, были ли зафиксированы нарушения закона и был ли нанесен какой-либо вред, передаёт esp.md.

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