Жители 72 населённых пунктов остались без электричества из-за дождя

Жители 72 населённых пунктов остались без электричества из-за дождя

72 населенных пункта из девяти районов страны остались прошлой ночью без электричества в результате проливного дождя.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу отметила, что свет отключился в некоторых столичных кварталах, в пригородах, а также в населенных пунктах районов Яловены, Криуляны, Страшены, Оргеев, Теленешты, Новые Анены, Хынчешты, Кантемир. Сегодня в пострадавших населенных пунктах будут работать ремонтные бригады поставщика электроэнергии, передаёт moldpres.md.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни дождливая погода ожидается на территории всей страны.

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