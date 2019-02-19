Жители 5 улиц Кишинева останутся без воды в среду

Жители 5 улиц Кишинева останутся без воды в среду

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода, в среду, 27 февраля, с 09.00 до 16.00 будет временно отключена подача воды по адресам:

  • Шоймарь, 6-8, включая дробные дома;
  • Сармизеджетуса, 3-11, включая дробные дома;
  • Титулеску, 10-12, включая дробные дома;
  • Пандурилор, 68;
  • Минск, 47-53, включая дробные дома. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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