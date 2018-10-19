Жители 5 секторов столицы останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Ботаника:
Белград, 19/1, 19/3, 21, 23, 36, Бутукулуй, 14, 16, 16/1, Куза-Водэ, 6, 6/3, 6/4, 6A, 8, 8/1, 8/2, 8A, 21/2 – 09:00 – 17:00.
Буюканы:
Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – 09:20 – 18:00.
Трушень, 9004 – 09:00 – 12:00.
Трушень, 9006, 9007, 9015, Кодрилор, 999, Балканское шоссе, 999 – частично с 09:40 до 18:00.
Центр:
Измаил, 9999, 45, 29/1 – 10:00 – 13:00.
Чеканы:
Мария Драган, 28/3, Мештерул Маноле, 1, 12, Транснистрия, 5/1, 6, 16, 20 – 09:35 – 15:00.
Рышкановка:
К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – 09:15 – 18:00.