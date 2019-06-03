Жители 4 секторов столицы временно останутся без электричества в понедельник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Алба-Юлия, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, переулок 4 Балкань, 7, 12, 15, переулок 5 Балкань, 10/1, 16, Балканское шоссе, 11, Басарабилор, 1-25, 2-26, Кодрилор, 8, 10, Ион Буздуган, 4-24, Мушатинилор, 1-29 – с 09:10 до 17:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 58, Помилор, 11, В. Докучаев,3, 3/1, 4, 4/2, 6, 6J, 11, 13, 13/1, 13/2 – с 13:00 до 18:00. Александра Пушкина, 32 – с 09:05 до 18:35.

Чеканы:

Каля Басарабией, 4, 10, 10/2, Кэрбунарь, 25-33, 32-38, Скорень, 8A, Тэбэкэрия Веке, 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Рышкановка:

Корнулуй, 5, 17 – частично с 09:00 до 19:00.